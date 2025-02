Il nuovo allenatore del Lione, l'ex Milan Paulo Fonseca, si è presentato in conferenza stampa prima del match contro il Marsiglia

Sergio Pace Redattore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 14:55)

Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Olympique Lione. L'ex tecnico del Milan sta per iniziare una nuova avventura alla guida dell'OL. Fonseca ha tenuto la sua prima conferenza stampa in cui ha toccato vari temi, dalla fiducia riposta in lui da John Textor allo stile di gioco e alla gestione della pressione. Ovviamente il focus è già alla sua prima partita da allenatore del Lione, il "Derby des Olympiques" contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Ecco le sue dichiarazioni: "Saluto tutti e parto con un grazie per la fiducia che avete riposto in me. John Textor è stato determinante nella mia decisione. Mi ha spiegato le ambizioni del Lione ed è stato importante per me capire i suoi piani per questo grande club. Oggi capisco le ambizioni e sono molto motivato a iniziare a lavorare, a fare un buon lavoro con la squadra e a ottenere risultati per rendere felici i nostri tifosi. Grazie ancora per la fiducia".

Presentazione e focus sul Marsiglia — Fonseca si è detto molto ambizioso per questa sua nuova avventura e ha spiegato quale sarà la sua idea di gioco al Lione: "Sono molto ambizioso e convinto del potenziale di questa squadra. Sono qui perché John ha fiducia nel mio lavoro, ma anche perché credo enormemente nella qualità dei nostri giocatori. Penso che abbiamo ciò che serve per migliorare le loro prestazioni. Mi piace dominare le partite e credo che abbiamo i giocatori adatti ad adottare una filosofia offensiva, pur avendo una solida organizzazione difensiva.

Bisogna comprendere e affrontare la situazione attuale. Finora Pierre Sage ha fatto un ottimo lavoro e dobbiamo riconoscerlo, tenendo conto delle aspettative dei tifosi. Stiamo entrando in una nuova fase che penso i tifosi capiranno. Conosco l'atmosfera qui perché ho giocato quattro volte a Lione e ieri ho visto quanto sono appassionati i tifosi. Sarà fondamentale poter contare sul loro sostegno.

La pressione non mi spaventa, ci sono abituato e mi piace. Se non vuoi pressioni, devi scegliere un'altra professione. Ho molta fiducia in questa squadra. Sono un allenatore con le idee chiare e vedo molti aspetti da migliorare. Anche se non abbiamo molto tempo, abbiamo margini di miglioramento. Lavoreremo sodo per diventare una squadra migliore. Il mio stile di gioco? Possiamo giocare con sistemi diversi.

Il mio modulo preferito è spesso il 4-2-3-1, ma la chiave sta nella dinamica e nell'equilibrio della squadra. Devo analizzare attentamente le caratteristiche dei miei giocatori per trovare le dinamiche migliori. Conosco già alcuni di loro perché ho giocato contro di loro, ma è diverso quando lavori con loro quotidianamente. Il mio obiettivo è quello di costruire una struttura chiara per preparare al meglio le prossime partite".

Il "Derby des Olympiques" contro il Marsiglia incombe: "Siamo molto motivati. Abbiamo iniziato a preparare questa partita oggi, anche se non abbiamo molto tempo. Sarà una grande partita contro una grande squadra con un grande allenatore. La nostra ambizione è quella di preparare al meglio i giocatori per metterli nelle migliori condizioni possibili e dare loro la possibilità di vincere. La mia ambizione è vincere. Ecco perché sono qui. Ciò che conta adesso è consolidare questa mentalità di voler vincere ogni partita. Con questa ambizione e questa volontà, saremo in grado di realizzare grandi cose".

Staff e mercato — Sullo staff tecnico e sulla finestra invernale di mercato in corso: "Il mio staff sarà composto da Jorge Maciel, che sarà il mio assistente e che ha lavorato con me a Lille. Paolo Ferreira, ex giocatore del Chelsea con una grande esperienza, sarà anche il mio assistente. Avremo un preparatore atletico, un analista video e un preparatore dei portieri. Nei prossimi giorni definiremo i ruoli delle persone già presenti nel club. La cosa importante è che tutti siano aperti e pronti a lavorare. Questo renderà le cose più facili. Mi piace molto lavorare con i giovani giocatori.

L'OL ha una delle migliori accademie. Penso che sia fondamentale continuare a sviluppare questo bacino di talenti. A Milano ho schierato molti giovani e qui, con la qualità dei giocatori e il lavoro, sono convinto che avremo la possibilità di integrare qualche giovane. Ovviamente bisogna scegliere il momento giusto. L'obiettivo principale resta quello di vincere le partite, ma terrò d'occhio questi giovani talenti.

Il mercato? Lavoreremo insieme per identificare le esigenze della squadra. Per il momento, non credo che avremo bisogno di rinforzi in difesa. Sono contento della squadra. Ma se si presenta un'opportunità interessante, perché no? La mia priorità comunque è migliorare la qualità del nostro lavoro".