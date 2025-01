Lione, Fonseca è il nuovo allenatore: esordio contro De Zerbi

Con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter, l' Olympique Lione ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Paulo Fonseca , ex allenatore di Roma e Milan, reduce proprio dall'esperienza negativa col club rossonero: "L' Olympique Lyonnais è lieto di annunciare la nomina di Paulo Fonseca come allenatore della squadra professionistica maschile fino al 30 giugno 2027 ".

Fonseca riparte dal Lione

Paulo Fonseca riparte dal Lione dopo un'esperienza al Milan abbastanza negativa e durata meno del previsto. Ovviamente le colpe vanno divise con lo spogliatoio rossonero, la realtà dei fatti dice che il Diavolo è uscito anzitempo dalla corsa al titolo e sta faticando anche a rientrare nella lotta per i piazzamenti Champions. Il feeling con i calciatori, Leao e Theo Hernandez su tutti, non è mai sbocciato, anzi spesso il tecnico portoghese è stato costretto a comportarsi di conseguenza, davanti ai mal di pancia rispettivi del terzino francese e dell'esterno lusitano. Nell'ultima avventura in terra transalpina (Lille, 2022-2024) riuscì a riscattarsi dopo la parentesi romana, sponda giallorossa, chissà che nell'Hexagon non possa ripetersi.