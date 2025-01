Paolo Fonseca sembra essere a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Lione che ha ufficialmente esonerato Pierre Sage

Danilo Loda 28 gennaio - 13:40

L'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca dovrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Lione. La squadra transalpina, infatti, ha ufficialmente deciso di esonerare Pierre Sage dal ruolo di allenatore dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Nantes nel weekend. La notizia pone fine al mandato dell’allenatore che lo scorso anno aveva stupito tutti con un’incredibile rimonta in classifica e risultati al di sopra delle aspettative. "Questa decisione sportiva si inserisce nel contesto attuale della stagione 2024-2025 e non mette in discussione il formidabile lavoro svolto all'inizio del 2024 e per il quale l'Olympique Lyonnais sarà sempre grato a Pierre Sage e al suo team", si legge nel comunicato del club francese.

Una stagione di alti e bassi —

Sage era diventato una sorpresa positiva nella scorsa stagione, quando, senza esperienza manageriale significativa, aveva preso in mano un Lione in crisi, relegato nei bassifondi della classifica. Sotto la sua guida, il club non solo si era ripreso, ma era arrivato fino alla finale della Coppa di Francia (persa contro il Paris Saint-Germain). A fine stagione il tecnico francese era anche riuscito a conquistare un posto nelle competizioni europee.

Nonostante il prolungamento del contratto fino al 2026, la stagione in corso non ha confermato quanto di buono fatto da Sage l'anno passato. Il Lione da inizio stagione deve fare i conti con una serie di risultati altalenanti, culminati con la sorprendente uscita dalla Coppa di Francia per mano del club dilettantistico dell’FC Bourgoin-Jallieu. A compromettere definitivamente la posizione dell'allenatore francese è stata la recente serie di pareggi contro Tolosa, Fenerbahçe (in Europa League) e Nantes.

Fonseca verso la panchina del Lione Secondo L’Équipe, il favorito per prendere in mano le redini del Lione è Paulo Fonseca, ex tecnico del Lille e del Milan, già contattato prima dell'esonero di Sage. Il portoghese, noto per il suo stile di gioco offensivo e la capacità di gestire squadre ad alto livello, rappresenta una scelta ambiziosa per rilanciare il progetto del Lione. Tuttavia, un altro nome in lizza è quello di Luis Castro, attuale allenatore del Botafogo e molto considerato da John Textor, proprietario del club francese.