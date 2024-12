Castiglionese, preso Felipe Bergoglio: il pronipote di Papa Francesco

Il difensore classe 2004 aveva iniziato la stagione in Serie D al Trestina, team umbro. Ora l'esperienza col club nel girone B dell'Eccellenza Toscana

Davide Capano Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 12:05)

Giocherà come difensore nella U.S. Castiglionese 1919, squadra aretina che milita in Eccellenza Toscana, il giovane pronipote argentino di Papa Francesco. Si chiama Felipe Bergoglio ed è nato nel 2004 in Argentina. A riportare la notizia è l'Adnkronos.

Chi è Felipe Bergoglio — Felipe sviluppa le sue doti calcistiche nel settore giovanile del Club Social y Deportivo Lasallano (Argentina), fino alla prima squadra. Con la prima squadra argentina resta per l'intera stagione 2022 e per metà della successiva. Per Felipe poi, il trasferimento in Italia, dove firma con il S.S. Misano in promozione.

All'inizio del campionato in corso si sposta al Trestina in Serie D, prima di firmare adesso con la Castiglionese "per dare man forte al progetto viola". E' di mercoledì scorso (12 dicembre 2024, ndr) l'annuncio della U.S. Castiglionese 1919. "Benvenuto tra noi Felipe", ha scritto la società sulla sua pagina Facebook.

Quest'estate Felipe era stato intervistato da "La Nazione" — Felipe Bergoglio, verso la fine di agosto 2024, era stato intervistato dai colleghi del quotidiano La Nazione.

"I miei compagni di squadra spesso mi chiedono una benedizione prima di ogni partita - aveva svelato -. Capita anche quando si infortunano. Sono in Italia da poco più di un anno e ormai ci sono abituato. Sorridiamo insieme ogni volta. Essere un Bergoglio è un onore, per me non è affatto un peso portare questo cognome".

Felipe Bergoglio: "Mio nonno è il cugino di Papa Francesco" — "Mio nonno Jorge Bergoglio è il cugino diretto del Papa; si chiama proprio come il Santo Padre e quando venne nominato il 13 marzo 2013, tanti in quel periodo pensarono che fosse appunto mio nonno. Non avevo ancora dieci anni ma ricordo bene quei momenti di festa in casa. Io e mia sorella contiamo nei prossimi mesi di raggiungere Roma e conoscerlo di persona: non vedo l’ora, sono sicuro che sarà una grande emozione. Mio padre mi ha detto che Papa Francesco spesso si informa della nostra famiglia, vuole sapere tutto. Chiaramente quando lui era in Argentina le nostre città erano lontane quindi nel tempo ci siamo persi di vista ma, di fatto, il legame, come ricordano spesso i miei genitori, c’è sempre stato".

Il commento del sindaco di Castiglion Fiorentino — Tra i vari arrivi nel "mercato invernale" dell’U.S. Castiglionese 1919 asd, come riportato da centritalianews.it, il sindaco Mario Agnelli ha dato il benvenuto anche al giovane argentino Felipe, pronipote di Papa Francesco che porta il suo stesso cognome, perché suo nonno è cugino del Santo Padre. "Vorrà dire che, quando i lavori allo Stadio Faralli saranno terminati - ha commentato il primo cittadino -, si inviterà anche Sua Santità a vedere il pronipote Felipe".