Trestina: ecco Bergoglio, pronipote di Papa Francesco

Il club del presidente Leonardo Bambini molto attivo sul mercato è ripartito per preparare la nuova stagione di serie D. Ad attenderla squadre blasonate e di valore: intanto ecco una novità tra i 14 volti nuovi.

Emanuele Giacometti 27 luglio - 08:54

Il Trestina, club umbro di serie D, riparte per ripetersi ancora una volta. La società del presidente Bambini, punterà alla salvezza, tranquilla possibilmente e avrà l'obiettivo come solito di valorizzare i giovani. Una realtà ormai importante della piccola frazione del comune tifernate, stabilmente in D da 12 stagioni negli ultimi 13 anni.

Squadra giovane, di valore e con tante novità... — Come detto, sarà una allestita una squadra giovane, ma di valore. Tra i 30 calciatori in ritiro ci sono 14 volti nuovi, tutti sotto lo sguardo del nuovo allenatore Simone Calori. Tra le new entry c'è anche Felipe Bergoglio, difensore centrale, proponipote di sua Santità Papa Francesco. Proprio così, un ragazzo classe 2004 proveniente dalle giovanili del Misano. Di lui si conosce ancora poco, ma si parla un gran bene e a quanto pare è alla prima esperienza con i grandi lontano da casa. E' dotato di un gran fisico e ha tanta voglia di mettersi in gioco.

Trestina, le parole del presidente Bambini — “Tutti gli anni -ha detto il presidente Bambini giovedì, primo giorno di ritiro- ci piace questa sfida del Trestina che si cimenta in serie D. Anche in questa stagione il ds Podrini ha costruito un gruppo omogeneo, con uno staff tecnico completamente nuovo che possiede ottime prospettive. Tra pochi giorni la rosa si arricchirà di altri 2-3 nuovi giocatori”.

Le parole del ds Podrini — “Sono state settimane faticose -ha sottolineato il ds Podrini-, però insieme a mister Calori, al presidente Leonardo Bambini e al dg Lorenzo Bambini siamo riusciti a raggiungere praticamente tutti gli obiettivi, con gli innesti di elementi anche di categoria superiore. Ci ha fatto piacere constatare per l’ennesima volta che tutti conoscono Trestina e che quindi vengono a giocare qui con entusiasmo. Siamo dunque pronti e carichi per ripartire per una nuova stagione".