Serie D, Zenith-Prato: inedito derby al Lungobisenzio

E così anche la città di Prato avrà il suo derby: la Zenith contro il Prato. In alto i calici, la festa per la Zenith in D può iniziare. Manca l'ufficialità, ma non tarderà ad arrivare. I toscani sconfitti nella finale nazionale dei playoff di Eccellenza dal Castelfidardo, sono primi in graduatoria, o nella peggiore delle ipotesi terzi. A fronte quindi di quattro posti lasciati liberi da Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco e Rotonda, viene semplice pensare che ormai è fatta. L'Olbia invece potrebbe clamorosamente salvarsi, visto che il club ha trovato i soldi per saldare le pendenze della vecchia stagione, pagando l'iscrizione, insieme alla fideiussione per la serie D.