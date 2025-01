Marsiglia-Lione, dove vedere il derby des Olympiques

Marsiglia e Lione si sfidano in questo weekend per la ventesima giornata di Ligue 1: ecco dove poter vedere la sfida.

Luca Paesano Redattore 30 gennaio - 18:12

Un altro big match è pronto ad illuminare il prossimo weekend di calcio francese. Dopo il grande spettacolo della sfida della Costa Azzurra tra Nizza e Marsiglia, terminata con il 2-0 in favore dei padroni di casa, la formazione di Roberto De Zerbi dovrà cercare riscatto nel derby des Olympiques contro i rivali del Lione. In una partita accompagnata dal grande fascino storico, le due squadre si giocano punti importanti per i posti in Europa. L’appuntamento è al Velodrome, domenica sera, alle ore 20:45.

Marsiglia-Leone, come arrivano le due squadre all’incontro — Il big match del campionato francese mette di fronte seconda e sesta della classifica della Ligue 1, separate da ben 7 punti. Il lavoro di Roberto De Zerbi sta portando i suoi frutti e l’Olympique Marsiglia sta vivendo davvero un’ottima stagione. L’OM è partito forte, prima di concedersi qualche inciampo di troppo tra ottobre e novembre. In generale, il periodo attuale non è dei migliori, con 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate tra campionato e Coupe de France. La formazione si presenta alla sfida dopo la brutta sconfitta dell’Allianz Riviera nel derby della Costa Azzurra contro il Nizza, in un match che ha presentato tante difficoltà e svelato diverse criticità.

Dopo un avvio di campionato disastroso con soli 4 punti in 5 giornate, il Lione è riuscito a rialzare la testa e a risalire lentamente la classifica. La squadra, allenata fin qui da Pierre Sage, si trova ora in sesta posizione, a pochi punti di distanza dalle formazioni più su ma anche con poco margine dalle inseguitrici. L’OL tuttavia sta attraversando un altro momento critico della stagione, come dimostrato dalle 5 partite consecutive senza vittoria. L’ultimo successo è quello del 4 gennaio, in Ligue 1, contro il Montpellier. La società ha deciso così di provare ad invertire la rotta, e proprio nella settimana che precede il derby ha optato per il cambio di allenatore. Esonerato Sage: il nuovo allenatore dell'OL sarà Paulo Fonseca, di nuovo in panchina dopo l'addio di un mese fa dal Milan. Tuttavia, non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale a causa dei ritardi burocratici legati alla rescissione contrattuale con i rossoneri.

I precedenti tra Marsiglia e Lione — Gli ultimi 10 precedenti tra Marsiglia e Lione, tutti in Ligue 1, sono perfettamente in equilibrio con 4 successi a testa e 2 pareggi. Tuttavia, se restringiamo ulteriormente il campo di indagine, l’OM ha vinto 4 degli ultimi 5 confronti con l’OL, vittorioso solamente in occasione del match casalingo della passata stagione. I pareggi sono invece i due risultati più lontani, con la sfida che non regala una X dal febbraio 2021.

L'ultimo precedente tra le due squadre è quello del match di andata, terminato con uno folle 3-2 per il Marsiglia al Groupama Stadium, nonostante un'intera partita giocata in inferiorità numerica per l'espulsione di Balerdi dopo 5 minuti. Dopo un rigore sbagliato da Lacazette ed il 2-2 di Cherki al 93', a decidere la sfida e a consegnare 3 punti eroici alla squadra di De Zerbi è stato il gol di Jonathan Rowe al 95'.

Marsiglia-Lione, le probabili formazioni del derby — Non dovrebbero esserci troppi stravolgimenti nelle formazioni delle due squadre. Roberto De Zerbi va verso la conferma dell’undici mandato in campo contro il Nizza, da cui si aspetta un atteggiamento sicuramente diverso rispetto a quanto mostrato all’Allianz Riviera. Rulli tra i pali, dietro a Cornelius, Balerdi e Brassier. A centrocampo, il dubbio è tra Nadir e Rongier, tra i pochi a salvarsi contro il Nizza. In avanti ci saranno ancora Rabiot e Greenwood dietro a Neal Maupay.

Il Lione invece è in piena rivoluzione da calciomercato tra uscite ed entrate, e non solo in campo. Nelle ultime ore è arrivato il cambio anche in panchina, e dunque c'è attesa di capire quale sarà il primo undici schierato da Fonseca, sempre che riesca ad essere ufficializzato in tempo. Rispetto alla formazione vista contro il Nantes, potrebbe riposare Matic per favorire l’inserimento di Benrahma, passando così al caro 4-2-3-1. Scalpita anche il neoacquisto Thiago Almada, che tuttavia dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Cornelius, Balerdi, Brassier; Luiz Henrique, Hojbjerg, Nadir, Merlin; Greenwood, Rabiot; Maupay. All. Roberto De Zerbi.

LIONE (4-2-3-1): Perri; Kumbedi, Niakhaté, Clinton Mata, Tagliafico; Veretout, Tolisso; Benrahma, Cherki, Nuamah; Lacazette. All. Paulo Fonseca.

Marsiglia-Lione, dove vedere il derby des Olympiques — La sfida tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione è in programma domenica 2 febbraio alle 20:45, allo Stadio Velodrome. Il derby degli Olimpici, che chiuderà la ventesima giornata di Ligue 1, non verrà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente italiana. I diritti del campionato francese non sono stati infatti acquisiti da nessun gruppo editoriale televisivo. Stesso discorso vale per la visione del match in streaming.