Roberto De Zerbi mastica amaro dopo la sconfitta del Marsiglia contro il Nizza: le riflessioni del tecnico italiano.

Luca Paesano Redattore 26 gennaio - 23:50

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha commentato con lucidità la sconfitta per 2-0 nel sentito derby contro il Nizza. Una partita che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi e che ha evidenziato alcune lacune nella squadra marsigliese. Nonostante la delusione, De Zerbi ha sottolineato la necessità di ripartire con determinazione, indicando i punti chiave su cui lavorare per tornare competitivi. Un passo falso che chiama il Marsiglia a una pronta reazione nelle prossime sfide.

Nizza-Marsiglia 2-0, le parole di De Zerbi — "Non abbiamo giocato bene, abbiamo meritato di perdere la partita questa sera. Meritiamo la sconfitta, può succedere", ha commentato l'allenatore italiano dopo la delusione di questa sera. Poi ha proseguito: "La Ligue 1 è una competizione difficile, una sconfitta ci può stare. Il Nizza è una buona squadra, una sconfitta del genere può succedere. Abbiamo tenuto la palla, l'abbiamo girata ma non proprio alla velocità giusta e non sempre con l'atteggiamento giusto. Abbiamo difeso malissimo sul primo gol e non siamo riusciti a reagire come avremmo dovuto. Abbiamo sofferto troppo, abbiamo un po' accusato il colpo. Una sconfitta così può essere pesante, è sempre brutto perdere un derby, ma anche questo servirà a crescere".

Il Marsiglia ha sprecato un'importante occasione di ridurre le distanze dal Paris Saint Germain capolista, dopo il pareggio a sorpresa di ieri sera. Roberto De Zerbi si sarebbe aspettato un atteggiamento differente da parte dei suoi calciatori: "Serve un altro tipo di mentalità. Avremmo dovuto attaccare con più cattiveria e con un comportamento diverso. Se analizziamo la Ligue 1, il Lille ha perso contro lo Strasburgo, il PSG ha perso due punti, il Lione ha perso due punti. Stiamo vivendo una stagione molto buona, non straordinaria, ma molto buona. Dobbiamo continuare a spingere perché la stagione non è finita. Sono molto positivo. Abbiamo perso l’occasione di avvicinarci al PSG, abbiamo perso l’occasione di fare punti contro il Monaco. Dobbiamo accettarlo e prendere anche questo. Dobbiamo ripartire martedì più forti di oggi".

Nizza-Marsiglia, le parole di Balerdi e Hojbjerg — Dopo l'incontro, Leonardo Balerdi non è riuscito a nascondere la sua rabbia e frustrazione ai microfoni di Dazn: "Oggi non abbiamo giocato da Olympique Marsiglia. Dobbiamo guardare e riguardare questa partita più volte. Abbiamo fatto molti errori e cose sbagliate. Non c'era movimento, normalmente noi non giochiamo così. Oggi è triste per noi, è un risultato sicuramente negativo. Anche perché potevamo approfittare dei risultati delle altre squadre e non lo abbiamo fatto", ha detto il difensore argentino.

Pierre-Emile Hojbjerg non ha esitato a criticare la prestazione collettiva degli olimpionici: "È ancora difficile accettare questa sconfitta. Non è accettabile venire qui e finire la partita 0-2. I gol avversari sono arrivati ​​un po' troppo facilmente, sono situazioni da evitare. Ho detto una settimana fa che qui a Marsiglia puntiamo al massimo, cerchiamo di puntare il più in alto possibile. Ma abbiamo ancora bisogno di tempo per lavorare, c’è ancora molta strada da fare".