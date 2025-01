Spettacolo tra Nizza e Marsiglia all'Allianz Riviera: la sblocca Guessand dopo pochi minuti, la chiude Mohamed Ali Cho nella ripresa.

Luca Paesano Redattore 26 gennaio 2025 (modifica il 26 gennaio 2025 | 22:48)

Fischio finale all’Allianz Riviera. Il Nizza batte il Marsiglia per 2-0 nel big match che chiude la diciannovesima giornata del campionato francese. Decidono il derby della Costa Azzurra le reti di Guessand e Mohamed Ali Cho. Il Nizza guadagna così 3 punti fondamentali, che portano la formazione di Franck Haise al quarto posto, scavalcando il Lille e accorciando su Monaco e proprio Marsiglia. La squadra di De Zerbi resta invece a 37 punti, perdendo così l'occasione di rosicchiare qualcosa al PSG.

Nizza-Marsiglia, la cronaca del primo tempo — Il match dell’Allianz Riviera si apre subito su ritmi alti, con le due squadre che dimostrano di conoscere bene il significato del derby e soprattutto della posta in palio. Nessuna delle due formazioni ha intenzione di risparmiarsi, e lo chiarisce anche qualche intervento molto deciso già in apertura. Ci si aspettava gol e spettacolo dalle due squadre, in un calcio che di tattico ha poco e che concede tanti spazi. E il gol, di fatto, arriva subito.

Passano solo 7 minuti e il Nizza già la sblocca con Guessand, che approfitta di uno svarione di Brassier, si invola da solo a tu per tu con Geronimo Rulli e lo scavalca con un tocco sotto delicatissimo. Doccia fredda per la formazione di Roberto De Zerbi, che accusa il colpo e non riesce a reagire con concretezza. Ci prova Rongier dalla distanza ma viene murato, mentre la conclusione di Greenwood non crea problemi a Bulka.

Il Nizza ha l’opportunità di andare per il raddoppio al 25’, con un’ottima ripartenza che coglie il Marsiglia ancora scoperto. Abdi entra in area della sinistra, ma invece che servire Guessand libero al limite dell’area cerca il filtrante verso Laborde: pallone intercettato da Balerdi e chance sprecata per i rossoneri. Al 35’ ci prova Laborde con una rovesciata spettacolare che non trova però la porta. Doppio tentativo al 40’ dell’OM, prima con Merlin e poi con Rongier: su entrambe le conclusioni ci arriva Bulka. Nel finale di primo tempo, grande chance anche per Santamaria, che viene però murato da una grande uscita di Geronimo Rulli.

Nizza-Marsiglia, la cronaca del secondo tempo — Se nel primo tempo erano serviti 7 minuti al Nizza per trovare la rete del vantaggio, nella ripresa ne servono ancor meno per agguantare il raddoppio. Al 50' i padroni di casa mettono subito in chiaro le cose e si portano sul 2-0 cogliendo nuovamente di sorpresa il Marsiglia. Protagonista ancora Guessand, che questa volta veste i panni dell'assistman e imbuca per Mohamed Ali Cho, che se la porta avanti con il mancino e incrocia sul secondo palo, battendo Rulli.

Questa volta però la risposta dell'Olympique Marsiglia arriva con Rabiot, che si trova in maniera un po' rocambolesca il pallone sul mancino e calcia a botta sicura da pochi metri. Il pallone viene salvato miracolosamente sulla linea da Bulka. L'OM insiste e De Zerbi prova in qualche modo a cambiare la storia del match con qualche sostituzione, ma la difesa del Nizza regge bene e concede davvero poche occasioni agli ospiti. Con lo scorrere dei minuti si affievolisce sempre più l'intensità della sfida, con il Marsiglia che sembra lentamente accettare la sconfitta e la squadra di Franck Haise che si limita a gestire il doppio vantaggio. Di fatto, fino alla fine accade ben poco di concreto e dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Nizza batte l'Olympique Marsiglia 2-0 e si aggiudica il derby della Costa Azzurra.

