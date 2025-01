L'allenatore del Nizza, Franck Haise, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby della Costa Azzurra contro il Marsiglia

Sergio Pace Redattore 26 gennaio 2025 (modifica il 26 gennaio 2025 | 00:29)

La diciannovesima giornata di Ligue 1 si chiuderà con l'attesissimo derby della Costa Azzurra tra Nizza e Olympique Marsiglia. La gara è in programma all'Allianz Riviera domenica 26 gennaio alle 20:45. Le due squadre sono divise da sette punti, con il Marsiglia secondo con 37 punti (a 10 punti dalla capolista Paris Saint-Germain) e il Nizza quinto a quota 30 punti.

Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Rennes e Reims, il Nizza è stato battuto 2-1 dal Lille nell'ultimo turno. In settimana è arrivato anche lo stop in Europa League in Svezia contro l'IF Elfsborg. Giorni particolari in casa rossonera, con il mirino che si è subito spostato al derby contro il Marsiglia. In vista del match contro l'OM, l'allenatore del Nizza, Franck Haise, è intervenuto in conferenza stampa.

Nizza-Marsiglia, le parole di Haise in vista del derby della Costa Azzurra — Queste le parole di Haise in conferenza stampa: "Che ci siano sconfitte o vittorie, il nostro lavoro ci impone di passare velocemente a pensare alla prossima partita. Non abbiamo altra scelta che prepararci per il prossimo impegno in campionato. Dopo le prime tre vittorie dell'anno, dovevamo vincere la quarta partita. Invece abbiamo incassato due sconfitte di fila, ora ci tocca vincere la prossima partita. Questa è una situazione che non cambierà. Questa è la vita degli atleti e dello staff. In ogni caso è bello avere una bella partita da giocare, che sicuramente prevederà delle difficoltà. Sarà bello, noi siamo molto preparati".

Haise ha poi analizzato il Marsiglia di De Zerbi: "Dopo aver vinto contro di noi all'andata il Marsiglia ha continuato a migliorare. Si sono rinforzati dopo la nostra partita con l'arrivo di Rabiot. È una squadra ben consolidata e occupa la seconda posizione in classifica. Si tratta di una squadra estremamente produttiva e concreta fuori casa e che può concentrarsi esclusivamente sul campionato. Logicamente sono lì in alto, sappiamo che sarà una partita importante ma noi saremo pronti. Non mi soffermerò sulle loro qualità collettive o individuali. Ciò che mi interessa è ciò che saremo in grado di produrre noi in partita".

Nizza, serve una grande prova — Haise ha poi caricato la sua squadra: "I nostri argomenti sono quelli di una squadra che ha qualità in rosa, che è capace di cambiare il sistema, che deve agire. Da questo momento in poi creiamo sempre problemi ai nostri avversari. Appena iniziamo a soffrire, siamo una squadra friabile. Se vogliamo vincere dovremo agire e giocare per 90 minuti, questo non significa solo attaccare ma se soffriamo solo avremo difficoltà. Dobbiamo agire.

Se siamo quinti è perché ci meritiamo questa posizione. Non ha molto senso tirare le somme durante la stagione. Trentaquattro giorni sono un tempo abbastanza lungo per giudicare. Sarà a fine stagione che sapremo se avremo meritato qualcosa. Ovviamente domani sarà meglio se otterremo un risultato positivo".

Sulle condizioni di Santamaria: "È pronto per iniziare la partita. Anche se la sua ultima partita intera risale a poco più di due mesi fa e anche se in campo non abbiamo potuto lavorare molto con lui dal punto di vista della continuità. È un giocatore di grande esperienza, è bravo fisicamente. Non ho dubbi che possa iniziare una partita a brevissimo termine". Infine, sulle polemiche arbitrali che hanno caratterizzato gli ultimi giorni e le recenti partite del Marsiglia: "Le partite si giocano sul campo. Gli errori ci saranno sempre, da parte degli allenatori, dei giocatori, degli arbitri. Ogni società fa quello che deve fare. Mi concentro su ciò che dipende da me".