L'allenatore dell'Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby della Costa Azzurra contro il Nizza

Sergio Pace Redattore 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 20:46)

L'Allianz Riviera domenica 26 gennaio alle 20:45 sarà il teatro del derby della Costa Azzurra tra Nizza e Olympique Marsiglia. La gara è valevole per la diciannovesima giornata di Ligue 1. Il Marsiglia, reduce dal pareggio interno per 1-1 con lo Strasburgo, è secondo in classifica con 37 punti. Sette punti più sotto ecco il Nizza, quinto, che arriva all'atteso match contro l'OM dopo la sconfitta di misura incassata contro il Lille (2-1).

L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Nizza. Il tecnico italiano ha voluto subito mettere le cose in chiaro accennando al tema delle polemiche arbitrali che hanno caratterizzato le ultime partite. De Zerbi è stato fin troppo chiaro: "Non vogliamo regali. Il mio parere sul comunicato del Nizza che non vuole che questi fatti influenzino l'arbitraggio di domenica? Hanno fatto questo comunicato? Hanno molto tempo libero, se hanno tempo per farlo... Non vogliamo regali, a Nizza possono stare tranquilli. Se vinceremo sul campo sarà grazie a noi e se perderemo stringeremo la mano ai nostri avversari. Concentriamoci su noi stessi, possono farlo anche loro. In undici anni di conferenze stampa mi sono lamentato pochissime volte degli arbitri ma mi sembra strano che ci siano rigori chiarissimi non fischiati a nostro favore.

Contro lo Strasburgo ci hanno dato un rigore sacrosanto su Leonardo Balerdi, non ho visto i media parlarne, anche se era palese. Non capisco nemmeno l'espulsione di Amine Harit contro il PSG (0-3, 27 ottobre). Gli arbitri possono sbagliare, io sono quello che sbaglia di più, quindi lo accetto. Ma ci sono cose che non capisco, come il presidente del Lille (Olivier Létang) che può scendere dalla tribuna per parlare con l'arbitro. E quando si tratta di Medhi Benatia (il direttore sportivo dell’OM) , lo squalificano. Non voglio fare la vittima, siamo secondi in Ligue 1 . Non voglio regali, ma non voglio che siano fatte cose ingiuste".

Le polemiche arbitrali — Aggiunge De Zerbi: "Si parla molto dell'arbitraggio nelle serate delle partite? Questa situazione interferisce con il nostro lavoro settimanale? No, se mi fate domande rispondo in base a ciò in cui credo ma questo è tutto. Non vogliamo mettere pressione a nessuno, l'arbitro deve essere calmo quando ci arbitra. Ma vogliamo che ciò avvenga in modo equo perché ci sono stati episodi significativi".

L'attaccante Elye Wahi ha salutato il Marsiglia per trasferirsi all'Eintracht Francoforte per 26 milioni di euro. Alla domanda su chi potrà sostituirlo De Zerbi ha risposto così: "Noi siamo l'OM, ​​dobbiamo fare le cose per bene. Se parte un attaccate, ne arriverà un altro altrettanto forte. Finora tutti nel club hanno mantenuto la parola data. Arriverà un giocatore che sostituirà Wahi, anche se sappiamo che il mercato invernale è difficile. Il Marsiglia, però, riuscirà a prendere un attaccante".

Nizza-Marsiglia, clima caldo per il derby — Il derby della Costa Azzurra contro il Nizza non è mai una partita come le altre. De Zerbi ne è consapevole: "Si tratta di una partita speciale perché il Nizza è una squadra forte, con molti titolari tenuti a riposo in Europa League. Sarà dura, come avevo annunciato una settimana fa contro lo Strasburgo". Infine, sui giocatori indisponibili: "Domenica saranno presenti Valentin Rongier e Amir Murillo. Si sono fermati perché avevamo tre partite in una settimana e non era normale. Anche Geoffrey Kondogbia ha avuto una ricaduta dieci giorni fa. Molti giocatori hanno dei personal trainer: se non c’è simbiosi tra loro e il nostro staff, capita che ci siano delle incomprensioni. Questo è stato il caso di Wahi. Siamo al centro di allenamento dalle 8 del mattino fino a fine giornata, basta così. Se anche tu vuoi lavorare da casa, ok, è buona volontà, ma serve una buona comunicazione. Altrimenti non sai cosa devi fare e il tuo attaccante non è disponibile durante una settimana importante".