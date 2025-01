Nizza-Marsiglia, probabili formazioni: occhi sul grande ex Maupay

La diciannovesima giornata di Ligue 1 regala uno degli incontri più sentiti e attesi del campionato francese: il derby della Costa Azzurra tra Nizza e Olympique Marsiglia . La rivalità tra le due squadre, alimentata da decenni di confronti accesi, promette ancora una volta grande spettacolo. Il fischio d'inizio è previsto per domenica sera alle 20:45 all'Allianz Riviera, dove la tensione si annuncia altissima non solo in campo, ma anche sugli spalti.

A scontrarsi saranno due formazioni di vertice, con il Marsiglia, attualmente secondo, che vanta un margine di sette punti sul Nizza, quinto in graduatoria. Gli uomini di Roberto De Zerbi stanno vivendo una stagione decisamente positiva, nonostante qualche battuta d'arresto tra ottobre e novembre. La squadra marsigliese arriva alla sfida dopo un pareggio casalingo contro lo Strasburgo, in cui ha dominato senza però riuscire a concretizzare, e l'amara eliminazione dalla Coupe de France ai rigori contro il Lille.

Il Nizza, invece, ha vissuto un campionato finora altalenante, con difficoltà nel trovare continuità di risultati. La formazione allenata da Franck Haise è ridotta da due sconfitte consecutive, una in Ligue 1 contro il Lille e l'altra in Europa League contro l'Elfsborg. Nonostante tutto, nelle ultime cinque giornate di campionato, le Aquile hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Inoltre, all’Allianz Riviera non hanno ancora perso un match in questa stagione di Ligue 1.