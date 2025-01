Nizza-Olympique Marsiglia, il momento di forma delle due squadre

È stata fin qui una stagione piuttosto altalenante per il Nizza, che non è ancora praticamente mai riuscita a trovare una continuità di risultati e proseguendo il proprio cammino tra alti e bassi. La formazione di Franck Haise si presenta al match dopo aver incassato due sconfitte negli ultimi 7 giorni, prima in Ligue 1 contro il Lille e poi in Europa League in casa dell’Elfsborg. Sicuramente, non il miglior biglietto da visita in vista del big match di questa domenica. Oltre al ko dell’ultimo weekend, il Nizza ha messo a referto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate del campionato francese. A giocare a favore dei padroni di casa ci sarà ancora una volta il fattore stadio: i rossoneri non hanno ancora perso un match di campionato all'Allianz Riviera.