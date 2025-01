Gli scontri più recenti tra le due formazioni hanno svelato un discreto equilibrio, al contrario di quanto accaduto in passato dove vi era una chiara predominanza dell’OM. Il match fatica sempre a prevedere una favorita e nelle ultime stagioni ha spesso riservato grandi sorprese. Il bilancio parla di 5 successi del Marsiglia, 3 del Nizza e 2 pareggi negli ultimi 10 incroci di Ligue 1 tra le due squadre. All’Allianz Riviera lo storico è ancor più equilibrato, con due vittorie a testa ed un pareggio nelle ultime cinque occasioni. Le due squadre non si sono mai risparmiate e hanno quasi sempre regalato gol e spettacolo. 8 delle 10 sfide più recenti tra Nizza e Marsiglia hanno fatto registrare almeno tre gol, per un totale di 30 reti segnate ed una media straordinaria di 3 per partita.

Nizza-Marsiglia, dove vedere la sfida in tv e in streaming

La sfida tra Nizza e Olympique Marsiglia è in programma domenica 26 gennaio alle 20:45, all’Allianz Riviera. Il derby della Costa Azzurra, che chiuderà la diciannovesima giornata di Ligue 1, non verrà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente italiana. I diritti del campionato francese non sono stati infatti acquisiti da nessun gruppo editoriale televisivo nella penisola. Stesso discorso vale per la visione del match in streaming.