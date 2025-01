Il Marsiglia si lamenta per l’arbitraggio, il Nizza (prossimo avversario) risponde: il comunicato

Si scaldano gli animi per l'attesissima sfida tra Nizza e Marsiglia, in programma domenica.

Lorenzo Maria Napolitano 21 gennaio - 18:12

La prossima giornata di Ligue 1, la diciannovesima, sarà animata da uno degli scontri più sentiti del calcio francese, quello tra Nizza e Marsiglia, quest'ultimo allenato da Roberto de Zerbi. Oltre all'aspra rivalità che fa solitamente da sfondo a questa partita, la tensione sarà alimentata anche per altri motivi. Tra questi, quella inerente alla criticata direzione di gara nelle ultime partite del Marsiglia. Tra l'altro, sono ancora freschi i ricordi degli incidenti del 2021, quando alcuni sostenitori del Nizza invasero il campo.

La ricostruzione dei fatti — La formazione di Roberto de Zerbi - scrivono dalla Francia - è stata parecchio penalizzata negli ultimi impegni in Ligue 1 e, per giunta, ha apertamente protestato durante le gare. È accaduto anche recentemente, nel pareggio contro lo Strasburgo, in un episodio che ha coinvolto Jonathan Rowe e Guéla Doué in area di rigore. Il penalty, però, non è stato comunque concesso.

Tutto ciò ha portato anche il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, a lamentarsi pubblicamente. Al termine del suddetto match, lo spagnolo è intervenuto ai microfoni di Dazn per affermare: "Bisogna dire basta, fino a quando andremo avanti? L'azione del rigore non concesso su Rowe è uno scandalo! Cosa serve di più? Fino a dove vogliono arrivare con l'Olympique Marsiglia? Perché il VAR non interviene? L'avversario non gioca la palla, mette la mano dietro la schiena: è un'azione ovvia, è rigore tutta la vita", ha detto al microfono di DAZN riferendosi all'episodio accaduto nei minuti finali".

E ancora, Longoria ha continuato: "Sono troppi gli episodi! Sono troppe partite! Cosa cercano di fare, di penalizzarci? Se siamo critici con l'arbitraggio, cercano di penalizzarci ancora di più. Non capisco. Voglio esprimermi per dire che sono state prese troppe decisioni sfavorevoli dall'inizio della stagione. Non possiamo accettarlo perché ogni fine settimana è la stessa storia!".

Tutte queste critiche hanno generato un particolare sentimento nei piani alti del Nizza, che ha deciso - probabilmente per non far sentire sotto pressione l'arbitro - di diramare un comunicato, esprimendo rammarico e chiedendo maggiore calma intorno al ruolo del direttore di gara.

Il comunicato del Nizza — "Con l'avvicinarsi del derby all'Allianz Riviera, l'Ogc Nice guarda attentamente le ultime comunicazioni del suo futuro avversario, l'Olympique Marsiglia. L'Ogc Nizza è impegnato a far che la serenità dei dibattiti di domenica prossima non sia spazzata via da questa tempesta mediatica nei confronti dell'arbitraggio durante i precedenti incontri del club di Focea. Per essere stato pesantemente penalizzato durante il suo viaggio a Lione, il Gym non intende subirne di nuovo le conseguenze. L'Ogc Nizza attende quindi che l'incontro si svolga senza influenza esterna e nel rispetto delle leggi del gioco".