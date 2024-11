Marsiglia, De Zerbi dopo il Lens: “Non abbiamo rubato nulla. Rabiot? Che partita!”

Il Marsiglia di De Zerbi è tornato a vincere in Ligue 1 e l'ha fatto ancora una volta in trasferta: le parole del tecnico nel post-partita con il Lens.

Alessia Gentile 24 novembre - 11:33

Il Marsiglia è riuscito ad imporsi per 1-3 in casa del Lens ed è salito così a -3 punti dal secondo posto attualmente occupato dal Monaco (a quota 26), con il PSG in vetta al primo posto (a quota 32). Ecco cos'ha riferito al termine del match che ha portato ai suoi un po' di respiro dopo la delusione in casa contro l'Auxerre (gara persa per 1-3).

De Zerbi dopo la vittoria in trasferta del Marsiglia contro il Lens — Roberto De Zerbi, ai microfoni di 'beIN Sports', ha dichiarato: "Non avevo bisogno della vittoria per essere convinto di restare a Marsiglia. La posizione è ideale, l'ho voluta a tutti i costi. Darò il meglio di me stesso. Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo, è difficile giocare qui, il Lens è una squadra forte fisicamente, abbiamo sofferto. Forse pensavamo alla sconfitta contro l'Auxerre, la squadra ha lottato. Abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo, Rongier ha fatto una grande partita. Non abbiamo rubato nulla. È difficile capire perché non vinciamo tanto in casa, è un gruppo di bravi ragazzi, abbiamo un po' di esperienza con giocatori come Rabiot e Højbjerg, ma abbiamo molti giovani. Dobbiamo crescere, dobbiamo riuscire a giocare bene al Vélodrome".

Visualizza questo post su Instagram

Poi le parole nello specifico su Adrien Rabiot: "Ha fatto una grande partita! Ha voluto venire qui, ci mette passione. Ho una squadra forte, credo in questa squadra. Abbiamo un buon organico. Lo dimostriamo fuori casa, non ancora in casa. Questa squadra ha bisogno di un giocatore come Rongier per mettere ordine. Rabiot era a sinistra, cerco di metterli nella loro posizione migliore. Questa partita indica la strada che non dovremo perdere contro il Monaco".