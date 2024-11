Marsiglia-Auxerre, episodio gravissimo: giornalista di DAZN colpita al volto

Ambre Godillon è stata colpita da un oggetto di metallo sul volto, rischiando di riportare danni all'occhio, poco prima del secondo tempo di Marsiglia-Auxerre. La donna era in quel momento seduta dietro le panchine dei padroni di casa e si è vista arrivare appunto verso il volto, "Alla velocità di un proiettile" ha successivamente dichiarato, un oggetto metallico pesante lanciato dalle tribune del Vélodrome, laddove i tifosi erano già visibilmente infastiditi dal risultato che in quel momento era sullo 0-3.

Tramite 'X', al termine della partita la giornalista ha poi voluto rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per lei, scrivendo: "Grazie per tutti i vostri messaggi estremamente gentili. Non so davvero cosa dire, a parte il fatto che sto bene e sto bene". Il Marsiglia sta dal canto suo indagando sull'accaduto. Non è stato ancora accertato se il gesto sia stato volontario o meno; l'unica fortuna è che la donna non abbia riportato ferite gravi visto che è riuscita a spostarsi rapidamente.