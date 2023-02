Marsiglia, Tudor al giornalista dopo il derby perso: “Se è vero ti compro un Rolex”

Siparietto in conferenza stampa in casa Marsiglia. Protagonista il tecnico croato Igor Tudor.

Il Marsiglia si appresta ad affrontare Il Psg per gli ottavi di finale di coppa di Francia, un match delicatissimo e sentitissimo. La squadra di Tudor è attualmente seconda in Ligue 1, al pari del Lens e alle spalle proprio dei parigini di Galtier. Nonostante ciò l’ultimo match del Marsiglia è stata una debacle sonora subita per mano del Nizza nel derby della Costa Azzurra.

Nell’ultima conferenza stampa un giornalista ha tirato in ballo proprio l’ultimo match. Il giornalista ha appunto chiesto al tecnico se pensasse realmente che il ko con il Nizza fosse responsabilità sua, come avrebbe dichiarato a fine gara.

Tudor stizzito prima ha negato poi ha sfidato così il giornalista: "Io ho detto questa cosa? Io non leggo giornali e non so cosa è uscito ma non ricordo di aver detto questo. Se me lo fai vedere ti compro un Rolex, se non è vero mi offri solo un caffè".