Massimo Donati riparte dall’Athens Kallithea: quanti derby in Grecia…

Nuova avventura all'estero per Massimo Donati. Il 43enne tecnico di San Vito al Tagliamento allenerà l'AthensKallithea, formazione appena promossa nella Super League greca. Dopo un biennio positivo con ottimi risultati alla guida del Legnago Salus, con una promozione in Serie C la scorsa stagione e i playoff quest'anno, Donati ha deciso di cimentarsi in una sfida.