Matias Almeyda: “Gli argentini non devono disprezzare il calcio messicano…”

Dopo aver diretto River Plate e Banfield in patria, El Pelado ha guidato il Chivas de Guadalajara dal 2015 al 2018. Essendo un esperto del football in entrambi i paesi, l’ex centrocampista di Lazio, Parma, Inter e Brescia, in un’intervista con ESPN, ha ammonito: “L’Argentina disprezza il Messico, ma gran parte del calcio sudamericano vive di calcio messicano”. Una considerazione fatta poiché molti dei gioielli sudamericani, che spiccano nei loro paesi e non riescono a fare il salto in Europa, finiscono per giocare in Messico.