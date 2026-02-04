Matías sta iniziando a scrivere la propria storia con l'Instituto, dimostrando di avere le qualità per imporsi nel calcio argentino di massimo livello

Samuele Dello Monaco 4 febbraio - 11:49

Nella serata di martedì, lo stadio Monumental di Alta Córdoba è stato teatro di un momento storico per la dinastia Gallardo. Matías Gallardo, figlio del leggendario allenatore del River Plate Marcelo "Muñeco" Gallardo, ha vissuto una notte da sogno segnando il suo primo gol in carriera da professionista, una rete decisiva che ha permesso al suo Instituto di strappare un pareggio in extremis (2-2) contro il Lanús.

Il gol decisivo di Gallardo — La partita, valida per la terza giornata del Torneo Apertura della Liga Profesional, sembrava destinata a concludersi con una sconfitta per la "Gloria". Il Lanús, dimostrando grande solidità, era riuscito a ribaltare l'iniziale vantaggio dei padroni di casa (siglato da Jara) portandosi sul 2-1 grazie alle reti di Marcich e Moreno. Con la squadra in difficoltà e il cronometro che scorreva inesorabile verso il novantesimo, l'allenatore dell'Instituto ha deciso di giocare la carta Matías Gallardo, facendolo entrare nella ripresa per dare freschezza e creatività alla manovra offensiva.

La mossa si è rivelata vincente nei minuti finali, quelli che nel calcio argentino spesso definiscono gli eroi. Su un calcio d'angolo di Giuliano Cerato, il ventiduenne trequartista ha dimostrato un tempismo perfetto: inserimento in area e colpo di testa preciso che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Il gol ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti ad Alta Córdoba, regalando all'Instituto il primo punto del torneo dopo un avvio complicato.

Al di là del risultato sportivo, l'emozione di Matías era palpabile. Cresciuto nelle giovanili del River Plate e reduce da un'esperienza negli Stati Uniti con l'Atlanta United 2, il giovane Gallardo ha cercato la sua strada lontano dall'ombra ingombrante del padre, tornando in Argentina all'inizio del 2025 per vestire la maglia biancorossa.

Le parole nel post-partita — Nel post-partita, le sue parole hanno riflettuto tutta l'umanità del momento, al di là delle tattiche e dei punti in classifica: "È una notte molto speciale per me. Ho una felicità enorme, mia madre e il mio fratellino sono in tribuna, è tutto per loro", ha dichiarato ai microfoni. Una dedica che sottolinea il legame profondo con la famiglia, sempre presente a sostenerlo in questa nuova tappa della sua carriera.

Questo gol non rappresenta solo un punto statistico, ma un'iniezione di fiducia fondamentale per un giocatore che porta un cognome pesante sulle spalle. Dopo non essere riuscito a debuttare ufficialmente in Prima Divisione con il River (limitandosi a qualche amichevole sotto la guida di Martín Demichelis), Matías sta iniziando a scrivere la propria storia con l'Instituto, dimostrando di avere le qualità per imporsi nel calcio argentino di massimo livello. Il pareggio contro il "Granate" potrebbe essere la scintilla necessaria per lanciare definitivamente la stagione della squadra e la carriera del giovane Gallardo.