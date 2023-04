Mauro Icardi, multato per aver criticato un arbitro dopo un derby perso

Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, è stato multato di 7.500 euro per aver criticato l'arbitro sui social. L'attaccante argentino è esploso dopo aver perso contro l'Istanbul Basaksehir in una partita di Coppa di Turchia.

Rapina dell'anno, l'esplosione di Maurito

"Mauro Emanuel Icardi è stato punito con una multa di 150.000 lire per aver condiviso dichiarazioni dirette contro l'arbitro sui social network", ha dichiarato martedì il Consiglio disciplinare della Federcalcio turca (TFF). La partita, giocata mercoledì scorso nei quarti di finale di Coppa di Turchia, si è conclusa con una sconfitta per 3-2 per il Galatasaray, dopo che l'arbitro e l'assistente del VAR hanno annullato due gol della squadra giallorossa, che è stata così eliminata dal torneo.

L'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha dichiarato a fine partita di non avere il coraggio di protestare perché "non c'è democrazia", ​​ma Icardi, che aveva segnato uno dei due gol validi, ha diffuso un messaggio su Instagram in cui ha bollato l'atteggiamento con termini molto duri: "vergogna" e "scandalo". Nel video, poi cancellato, il giocatore ha descritto la decisione dell'arbitro come "rapina dell'anno" e ha chiesto le dimissioni del presidente del consiglio centrale degli arbitri turco, Lale Ortak, riporta l'emittente 'NTVSpor ' .

Il TFF ha anche multato il Galatasaray, il suo presidente Dursun Özbek e l'allenatore del Basaksehir Emre Belözoglu per "violazione della sportività" nelle dichiarazioni post-partita.