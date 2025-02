Mbappé-Psg, non è finita: lui chiede 55 milioni, c’è il no della Commissione

Da questa stagione, Kylian Mbappé gioca per il Real Madrid di Carlo Ancelotti . L'ex attaccante del Psg , con cui ha vinto ben 6 Ligue 1 e ha realizzato 256 gol che ne fanno il miglior marcatore della storia dei parigini, fino ad ora ha collezionato 36 presenze, segnato 24 gol ed ha già vinto 2 trofei : la Supercoppa UEFA contro l' Atalanta e la Coppa Intercontinentale FIFA contro il Pachuca , andando a segno in entrambe le finali. Oltre a quelle sul campo, il numero 9 dei Blancos sta giocando anche una partita legale contro il suo ex club.

Mbappé chiede 55 milioni al Psg: la Commissione rifiuta il ricorso

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, la disputa tra Mbappé ed il París-Saint Germain non è ancora finita. Il calciatore ha fatto un ricorso ai danni del suo ex club, chiedendo 55 milioni di euro in bonus e stipendi che non ha mai ricevuto. L'11 dicembre questa richiesta è stata ignorata dalla LFP, organo che gestisce Ligue 1 e Ligue 2.