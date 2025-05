McTominay, perfetto per Conte e idolo dei tifosi del Napoli

La BBC ha analizzato come è nato il "fenomeno McTominay", lo scozzese venuto da Manchester che ha conquistato il cuore dei napoletani

Oggi si decide chi vincerà il campionato fra Intere . Nella stagione della squadra di Antonio Conte c'è stato un giocatore inaspettatamente decisivo: Scott McTominay. L'impatto dello scozzese è stato enorme sin dal suo trasferimento estivo dal Manchester United, tanto che oggi nella città partenopea è un vero e proprio idolo. La BBC ha analizzato e cercato di spiegare il "fenomeno McTominay", in che modo sia diventato così importante nel gioco della squadra e nel cuore dei tifosi.

McTominay, il trasferimento dallo United al Napoli — Il centrocampista scozzese ha passato buona parte della sua vita calcistica con la maglia rossa dello United. Scott però sentiva il bisogno di cambiamento. E la dirigenza ha acconsentito alla sua partenza: le regole di redditività e sostenibilità della Premier League rendevano l'affare sensato. La decisione ha scatenato dibattiti e polemiche. Di recente la sua vendita è stata commentata molto negativamente dal suo ex allenatore, Ole Gunnar Solskjaer: "Come si possa vendere Scott è oltre la mia comprensione". Alla fine McTominay è stato venduto al Napoli per 25,7 milioni di sterline. Il suo passaggio al club italiano rischiò anche di non concretizzarsi: la squadra di Conte, infatti, stava per prendere Brescianini. L'italiano, però, andò all'Atalanta. E lo scozzese approdò a Napoli.

Il cambio di ruolo e l'exploit — In questa stagione McTominay ha segnato 11 gol in 33 partite, con un gol anche in Coppa Italia. Cinque gol sono arrivati ad aprile e gli sono valsi il premio di giocatore del mese. Assieme a Pulisic lo scozzese del Napoli è il centrocampista con più gol in Serie A. E il dato è ancora più incredibile se si pensa, fa notare la BBC, che in 178 partite in Premier lo scozzese ha segnato 19 reti. Questo suo exploit deriva dal cambio di posizione, pensato da Antonio Conte. Con lo United e con la Nazionale Scott ha quasi sempre giocato come centrocampista difensivo, mentre il tecnico italiano lo ha spostato in un ruolo più offensivo.

L'idolo dei tifosi — Come spesso accade a Napoli, città che vive di calcio e per il calcio, il 28enne è diventato un vero idolo. Non si contano i soprannomi che gli hanno scherzosamente affibbiato: McTerminator, MacGyver, apribottiglie e McFratm. Un tifoso, di recente, si è fatto tatuare il soprannome McFratm e il numero 8 sulla gamba. E il giocatore ha decisamente ricambiato l'affetto dei suoi fans e da subito si è dimostrato attaccato alla maglia e alla città, come emerge dalle sue parole in una intervista alla BBC scozzese: "Ho visto i tifosi appassionati, ho visto l'allenatore, ho visto i giocatori e ho visto un'opportunità. L'ho colta, non mi sono guardato indietro. Non mi ci è voluto molto per prendere la decisione perché sapevo che era ciò che volevo e non avrò mai rimpianti. Amo questo posto, amo i tifosi, amo i miei compagni di squadra".