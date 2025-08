Mechelen-Club Brugge, in Belgio è già campionato: il pronostico di DDD

Mechelen-Club Brugge in campo per la seconda giornata di Jupiler League: le quote ed il pronostico del match.

Enrico Pecci Redattore 1 agosto - 14:04

Sono già ricominciati i campionati nazionali anche in Europa. Uno dei primi paesi a ripartire è stato il Belgio, dove si è già disputata una giornata e nel weekend è in programma il secondo turno della stagione 2025/26. Calcio d'agosto, ma si fa già sul serio per il Club Brugge e tutte le altre squadre impegnate in Jupiler League. I nerazzurri, al centro delle voci di mercato per la trattativa Jashari con il Milan, saranno ospiti del Mechelen.

Mechelen-Club Brugge, ospiti favoriti e già avanti in classifica — Mechelen-Club Brugge, in programma venerdì 1 agosto alle ore 20:45, aprirà la seconda giornata della Jupiler League 2025/26. Nel primo turno i padroni di casa hanno pareggiato all'esordio stagionale sul campo del Waregem, mentre il Bruges si è imposto per 2-1 in casa contro il Genk.

I nerazzurri sono già avanti in classifica e scenderanno in campo da favoriti per rimanere a punteggio pieno, in un avvio di stagione che li vede impegnati anche nei preliminari di Champions League. Mercoledì prossimo, infatti, la formazione belga sarà di scena sul campo del Salisburgo per l'andata dei preliminari della massima competizione europea. Il rischio per la squadra allenata da Nicky Hayen è proprio il pensiero già rivolto alla Champions, obiettivo prioritario per il Bruges in questo mese di agosto.

Mechelen-Club Brugge, quote e pronostico del match — Stando alle quote dei bookmakers, il Club Brugge partirà nettamente favorito. Il 2 dei nerazzurri è infatti bancato a 1.85, mentre l'1 del Mechelen si punta a 3.70. A 3.80 il pareggio. Sono attesi numerosi gol nel match: l'Over 2,5 si gioca a 1.55, con l'Under a quota 2.40. Quote simili anche per le opzioni Goal e NoGoal. Infine, il risultato esatto più probabile è però l'1-1, bancato a 7.50 rispetto al 2-1 in favore della squadra ospite (8.50).