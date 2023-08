Mega concerto in città, derby di Tallinn si cambia: si gioca in casa degli…ospiti…

Il derby di Tallinn del 3 settembre è stato spostato dall'A. Le Coq Arena allo stadio Kadrioru. Il rinvio del derby è dovuto al concerto dei NOËP che si terrà all'Arena A. Le Coq il giorno prima della partita.

"Dato che il concerto allo stadio è così imponente, l'intero smontaggio richiede molto tempo. Abbiamo cercato diverse opzioni, comunicato con i club e raggiunto un accordo con loro per spostare la partita a Kadriorg", ha spiegato Eva Nõmme, responsabile del dipartimento per le pubbliche relazioni e la cooperazione della Federcalcio estone, a Soccernet.ee.

In pratica: si doveva giocare il derby in casa del Flora Tallinn e invece si gioca in casa del Levadia Tallinn...

L'orario del concerto è in vigore da tempo, così come il programma delle partite della Premium League. Perché la sede è stata finalmente rivelata così tardi? "Abbiamo avuto diversi incontri con gli organizzatori del concerto, perché il nostro desiderio preciso era giocare il derby all'Arena A. Le Coq", ha confermato Nõmme. "Purtroppo, dopo aver specificato tutti i dettagli, si è scoperto che ciò non è ancora possibile".

Il fischio d'inizio della partita tra FC Flora e FCI Levadia sarà dunque allo stadio di Kadrior domenica 3 settembre alle 17:00. Soccernet TV trasmetterà la partita in diretta. Una cosa simile era accaduta anche in Romania ad Agosto, in occasione del derby fra FCSB Bucarest e Dinamo Bucarest.