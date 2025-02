Caos razzismo in Championship: Osmajic accusato dall’ex United Mejbri

Ennesimo caso extra campo in Championship: il trentatreesimo turno è caratterizzato da una grave scena di razzismo

Samuele Dello Monaco 19 febbraio - 16:10

In un match piuttosto spento come quello andato in scena sabato pomeriggio a Preston tra la squadra di casa e il Burnley, finito 0-0 e privo di qualunque emozione, l’accento viene messo su ciò che con il calcio non c’entra nulla.

Nuovamente nell’occhio del ciclone è finito Milutin Osmajić, attaccante del Preston, accusato di offese razziste dal centrocampista del Burnley Hannibal Mejbri.

Infatti, solamente 5 mesi fa, l’attaccante venne squalificato per 8 giornate a causa di un morso rifilato a Owen Back nel match tra Preston e Blackburn.

L'accaduto — Nel grigio pomeriggio del Deepdale Stadium, al minuto 70, come un fulmine a ciel sereno nel corso di una partita priva di acuti, Mejbri irrompe nei confronti dell’arbitro accusando Osmajic di avergli rivolto frasi razziste.

Sul momento l’arbitro, privo di ogni prova che potesse dar ragione al centrocampista di proprietà del Manchester United, non può far altro che avvertire l’attaccante.

L’allenatore del Burnley, Scott Parker, decide di sostituire il proprio giocatore, furibondo e apparso molto scosso, che richiedeva l’interruzione della partita.

D’altro canto, la panchina del Preston sostituisce il proprio attaccante per evitare un nervosismo che però ormai è sfociato come un fiume in piena.

Da quel momento in avanti, la partita è scivolata via, priva di ogni senso sportivo.

Conseguenze e comunicati ufficiali — Nel post partita, come riporta la BBC, Mejbri è rimasto a colloquio per diverso tempo con Andrew Kitchen, arbitro della partita, nell’intento di raccontargli precisamente l’accaduto.

Sui social il giocatore del Burnley ha espresso forti parole: “Non starò zitto dopo quello che è successo oggi. Denuncerò sempre il razzismo ogni volta che lo sentirò o lo vedrò. Questo è l’unico modo in cui possiamo cambiare, sia come sport che come società. Io sono persona forte, però nessuno dovrebbe subire un abuso così orribile in campo”, seguito dal sostegno del suo club.

I will not be silent about what happened today.

I will always call out racism whenever I hear or see it.

That is the only way we change as a sport and a society.

I am a strong person but nobody should have to experience this disgusting abuse on the pitch.

— Hannibal Mejbri (@HannibalMejbri) February 15, 2025

E’ trapelata in maniera indiretta la respinta di Osmajic da tali accuse, seguite dal comunicato ufficiale della società: “Milutin Osmajic ha fermamente smentito le affermazioni relative a un commento rivolto ad Hannibal Mejbri durante un confronto odierno post-partita con gli ufficiali di gara”.

Il Preston ha raccontato, sempre alla BBC, che un membro del proprio staff ha raggiunto Mejbri nello spogliatoio del Burnley per dimostrare la propria solidarietà.

Nell’intervista post partita, il tecnico del Burnley ha sottolineato come la denuncia del centrocampista sia stata messa a referto, quindi esiste un reclamo ufficiale.

Le immagini non lasciano molto spazio alla creatività, ma ora la decisione spetta alla giustizia.