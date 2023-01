Melbourne derby infinito, ancora polemiche: il City “Il portiere non voleva lanciare il petardo fra i tifosi”

Il derby di Melbourne sospeso e abbandonato sarà completato ad aprile, con la gara che riprenderà al 22esimo del primo tempo con il City in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Aiden O'Neill

Dopo l'incidente, che includeva l'aggressione di Glover, una serie di fan del Victory è stata bandita - tre a vita - da tutte le attività legate al calcio in Australia, mentre il club è stato pesantemente sanzionato dalla Federcalcio australiana. Glover ha evitato la punizione per aver lanciato un razzo, che era stato scagliato contro di lui, tra la folla, azione che ha portato all'invasione del campo. L'arbitro Alex King, anch'egli aggredito durante l'invasione, ha scritto nel suo resoconto della partita che non credeva che l'intenzione di Glover fosse di lanciare il petardo tra i fan avversari del Melbourne Victory.

L'amministratore delegato di Football Australia James Johnson ha dichiarato questa settimana che Glover "se la cava in questa occasione". Tuttavia, Johnson ha anche affermato: "Abbiamo bisogno di alcuni protocolli per istruire i giocatori sui razzi e questo è qualcosa che la nostra task force esaminerà". Vidosic ha detto che l'arbitro King era stato "molto vicino" a Glover in quel momento e avrebbe ammonito il portiere se avesse creduto che ci fosse stata intenzione di lanciare il razzo. "Glover era solo infastidito dal fatto che quei razzi fossero stati lanciati sul campo invece che forse dietro i cartelloni pubblicitari, dove c'era questo secchio con la sabbia ed era facile spegnerlo. È quello che è. Andiamo avanti. Tommy è completamente guarito. Spero che cose del genere non accadranno mai più nel calcio australiano. Siamo felici che sia finita. Siamo felici ora che possiamo concentrarci solo sul calcio davanti a noi, e penso lo stesso per il Melbourne Victory, dobbiamo dimenticare quell'incidente e andare avanti", le parole del tecnico del Melbourne City.