Melbourne, il portiere ferito in campo torna tra i pali nel derby: con tanta voglia di vendetta?

Melbourne Victory in casa, ancora, ma ad essere nettamente favorito è il Melbourne City. A meno che...

Redazione DDD

All'ultimo derby di Melbourne nel mese di dicembre, tutto il mondo ha assistito a scene che nessuno si aspettava. Gli spettatori sbalorditi all'AAMI Park e quelli che guardavano a casa sono rimasti disgustati e completamente scioccati. Il motivo scatenante: prima del calcio d'inizio, i tifosi di tutto il campionato australiano non avevano preso molto bene la decisione dell'APL di spostare le prossime tre finali a Sydney. Ciò ha fatto ribollire la rabbia, soprattutto sui social media, dove sono state organizzate proteste per far sentire le voci di tutti i sostenitori non di Sydney. Il gruppo ultrà del Melbourne Victory ha confermato che sarebbe uscito dallo stadio dopo 20 minuti. Invece, una minoranza fra loro ha deciso di screditare egoisticamente il gioco e offuscare la reputazione e l'eredità del gioco correndo in campo durante la partita e lanciando un secchio di metallo al portiere del Melbourne City Tom Glover.

Glover aveva rispedito il fumogeno fra i tifosi, ma non ci sono scuse per i violenti: sabato 18 febbraio, si torna in campo

Da allora non è cambiato molto in campo tra le due squadre. Il Melbourne Victory si trova ancora in un mare di guai. Sono riusciti a raccogliere solo quattro tristi vittorie in 15 partite e attualmente sono ultimi in classifica. La scorsa stagione sembra un lontano ricordo, dato che Tony Popovic sta lottando per trovare nuove idee per riparare le falle e i buchi nell'11 titolare. La sfortunata partenza dell'ex allenatore Patrick Kisnorbo non ha fatto deragliare il City, il che è un vero merito per loro. Il nuovo allenatore Rado Vidosic ha lasciato fluire la squadra e non ha avuto bisogno di modificare molti aspetti, il che dimostra quanto il City sia ben solido nella sua struttura.

Sabato, Victory e City si incontreranno per la 40esima volta in quello che promette sempre di essere un vero derby. È vero il vecchio detto sul derby storia a sé, che prescinde da altri fattori per questo tipo di partite, come hanno dimostrato gli uomini di Popovic l'anno scorso nella loro inaspettata rivolta per 3-0 contro il City. Le cose sono un po' diverse questa volta, però. Non è un segreto che i Victory manchino di una chiara identità rispetto alla scorsa stagione, quando erano una boccata d'aria fresca per la A-League dopo le recenti difficoltà prima dell'arrivo di Popovic. Ora il centrocampo è inesistente e il gioco non è abbastanza fluido per creare occasioni da gol nette.

I giocatori del City saranno carichi e super motivati ​​dopo gli eventi accaduti un paio di mesi fa? La risposta deve essere decisamente sì. Il Victory sarà ancora squadra di casa come a dicembre, ma l'atmosfera non sarà la stessa a causa dei divieti ancora in vigore. Tom Glover avrà senza dubbio molto da dimostrare tra i pali. Una battaglia fisica e impegnativa attende quello che dovrebbe essere più di un incontro infuocato con il ricordo di quell'orribile incidente che sicuramente sarà nella testa della squadra favorita: come se il Melbourne City avesse bisogno di ulteriori incentivi per strofinare il sale sulle ferite dei loro rivali storici.

Si potrebbe forse vedere una reazione da parte del Melbourne Victory in quanto è un appuntamento molto importante nel calendario. Ma è improbabile che questa reazione regga per tutti i 90 minuti. Proprio come l'imbarazzante goleada 7-0 di un paio di anni fa, le cose potrebbero mettersi male. E non sarebbe una sorpresa.