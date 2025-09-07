Depay, doppietta e record! È il miglior marcatore della storia dell’Olanda

Memphis Depay è nella storia dell’Olanda. Grazie alla doppietta segnata quest’oggi nel corso della sfida valida per le qualificazioni al Mondiale contro la Lituania, l’attaccante del Corinthians è diventato il miglior marcatore di sempre della nazionale Oranje. Con 52 reti all’attivo stacca ufficialmente Robin Van Persie e si prende il primato in solitaria.

Un pomeriggio storico per l’Olanda e per Memphis Depay , che diventa il miglior marcatore della storia della Nazionale. Ci sono voluti appena 11 minuti per trovare la rete nel match contro la Lituania, di piatto destro, da pochi passi, trasformando l’assist al bacio di Cody Gakpo. Nella ripresa, poi, la doppietta che ha portato gli Oranje sul 3-2.

Depay scavalca così un mostro sacro come Robin Van Persie, che aveva agganciato nella classifica all time a giugno, grazie alla doppietta contro Malta. L’ex attaccante di Lione, Manchester United e Barcellona tra le altre arriva a quota 52 gol in 104 presenze ufficiali con la nazionale. La prima rete era arrivata nel 2009, ad appena 15 anni e 2 mesi, nell’amichevole contro la Costa d’Avorio. Un traguardo probabilmente inaspettato per lui che aveva iniziato la carriera da esterno, ma è stato proprio riscoprendosi attaccante che è riuscito ad esprimere il massimo del suo potenziale.