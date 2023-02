Mercato interno al London derby: accordo vicino Arsenal-West Ham per Declan Rice

Anche la gloria degli Hammers Tony Cottee, oggi 57 enne e giocatore del West Ham per 9 anni tra il 1982 e il 1997, non ha dubbi sul fatto che il capitano del West Ham alla fine se ne andrà: "Il motivo per cui io avevo lasciato il club a suo tempo era semplice, non volevo ma sentivo di doverlo fare perché volevo andare a vincere qualcosa. Quando non vinci è difficile, il denaro non basta. Se il West Ham avesse una squadra di successo in grado di vincere, Declan non se ne andrebbe. Ho sempre detto che il momento in cui hanno perso contro il Francoforte nella semifinale di Europa League la scorsa stagione è stato il momento in cui Declan ha capito che doveva andarsene. Se avessero vinto quello e vinto l'Europa League e fossero entrati in Champions League, perché avrebbe dovuto andarsene? Ora siamo nella fase in cui Rice è nel pieno della sua carriera e vuole giocare a calcio in Champions League".