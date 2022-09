Messi-Barcellona, spuntano le richieste del Diez

Leo Messi - uno dei giocatori più grandi della storia moderna e non - ed ha vissuto gran parte della sua carriera con la maglia del Barcellona. Il suo divorzio dai colori blaugrana ha sancito la fine di un'era ed in molti si sono domandati come mai non fosse stato possibile continuare questa storia d'amore.

L'argentino ha chiesto un palco privato al Camp Nou per la sua famiglia e quella di Luis Suarez, un volo privato a Natale per lui, sua moglie e i suoi figli diretto in Argentina (tutto a spese del club). Tra i vari soldi richiesti spuntano, inoltre, altre due "chicce": rinnovo di Pepe Costa (una sorta di Vito Scala per Totti, seguiva Messi ovunque e ricopriva il ruolo di consulente extra calcio dei calciatori) ed il pagamento delle commissioni a Rodrigo Messi. MESSI que un club... per dirlo alla catalana.