Messi da record anche sui social: battuto Ronaldo, batte pure…l’uovo!

Dopo aver frantumato record su record ai Mondiali e aver conquistato la Coppa, ora Lionel punta a battere l'uovo di Instagram

Marco Alborghetti

In Qatar Lionel Messi ha finalmente trovato pace, vincendo quell'agognata coppa che negli ultimi decenni ha reso sempre più duro e insostenibile il paragone con Diego Maradona, ma ora la Pulce si è meritato un posto privilegiato accanto a Diego nell'Olimpo dei più grandi calciatori della storia.

Messi ha vissuto questo Mondiale da protagonista indiscusso, triturando partita dopo partita record su record, ma mai si sarebbe aspettando di infrangere un record anche fuori dal rettangolo di gioco, e più nello specifico sui social.

Anche in questo caso, infatti, Leo a sopresa ha battuto la sua nemesi Cristiano Ronaldo, lo sportivo ed essere umano più seguito su Instagram, ma che anche in questo caso deve lasciare il posto all'argentino.

Il suo post pubblicato poche ore dopo aver alzato la Coppa del Mondo ha scatenato i fan (e forse anche gli appassionati di calcio in generale), facendo raggiungere in meno di 24 ore oltre 42 milioni di like e oltre un milione di commenti.

Il record precedente apparteneva in parte alla Pulce e in parte a Ronaldo, entrambi protagonisti della ormai iconica partita a scacchi voluta dal marchio Louis Vuitton, che in pochi giorni ha superato i 75 milioni di like, ma essendo stata condivisa da due profili diversi, il record non è attribuibile a nessuno dei due fenomeni.

Battuto anche l'uovo — Fino a qualche ora fa il post con più like su Instagram rimaneva quella dell'uovo, pubblicato il 4 gennaio 2019 dalla pagina World record Egg e che a oggi conta poco più di 56 milioni di like, ma era solo questione di tempo prima che Messi raggiungesse questo ennesimo record.

In appena 48 ore il post in cui solleva la coppa del Mondo ha raggiunto 56, 5 milioni di like, diventando il post di Instagram con più like di sempre.

La querelle su chi sia il G.O.A.T rimarrà accesa per i secoli a venire, ma visto il nuovo record, almeno sui social Leo ci ha messo tutti d'accordo.