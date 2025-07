La regola prevede che i giocatori che non si presentano senza valido motivo all'evento debbano essere sanzionati con una partita di squalifica

Filippo Montoli 26 luglio 2025 (modifica il 26 luglio 2025 | 09:35)

Alla fine la sanzione è arrivata. La MLS non perdona Messi e Jordi Alba per aver saltato l'All Star Game e li squalifica per una giornata. I due compagni dell'Inter Miami sono così costretti a saltare la partita di campionato contro il Cincinnati. Il presidente del club, Jorge Mas, e il tecnico Mascherano hanno entrambi parlato della decisione della lega americana, definendola una follia e dannosa per l'immagine del campionato.

Niente sconti per Messi per aver saltato l'All Star Game — Negli Stati Uniti ogni sport ha la propria giornata dedicata alle migliori stelle. Quella degli All Star Game è ormai una tradizione nel Paese a stelle e strisce e per questo saltare questo importante evento senza un valido motivo prevede delle sanzioni. L'MLS, per esempio, punisce con la squalifica per una partita di campionato. Così fu nel 2018 quando Zlatan Ibrahimovic non si presentò alla partita contro i migliori giocatori del campionato messicano. Questa volta tocca a un altro super campione come Messi e al suo compagno Jordi Alba subire la stessa decisione. I due giocatori dell'Inter Miami devono quindi saltare la partita contro il Cincinnati primo in classifica e a 7 punti di distacco dalla squadra allenata da Mascherano.

Squalifica Messi, le reazioni del presidente e dell'allenatore — Considerata l'importanza della partita che i due argentini sono costretti a saltare, sono intervenuti ai microfoni della stampa locale Jorge Mas e Mascherano. Il presidente ha innanzitutto sottolineato che la decisione di saltare l'All Star Game era presa dal club stesso per far riposare Messi e Jordi Alba, i quali arrivano da un periodo intenso di partite. Jorge Mas si esprime quindi sulla regola che prevede la squalifica: "La sanzione non ha senso. Si basa su una regola, è vero, ma è ingiusta ed è troppo punitiva nei confronti dei giocatori".

Il presidente teme inoltre che questa sanzione possa influenzare l'eventuale rinnovo di Messi con l'Inter Miami e invita l'MLS a rivedere le sue regole: "Spero che la MLS cambi la norma. Tutti sanno che il campionato americano era una cosa prima di Messi ed è tutt'altra cosa dopo il suo arrivo. Nessuno si ricorda il risultato della partita dell'All Star Game dell'anno scorso. Vanno riviste le priorità".

Mascherano parla invece dell'importanza dell'evento, ma discute il periodo in cui viene organizzato: "Questo tipo di eventi, che sono molto positivi per il campionato, devono essere fatti in un altro momento. Non si possono organizzare durante la settimana e soprattutto nel periodo più intenso. È una follia. Quattro delle ultime cinque partite le abbiamo giocate fuori casa e negli ultimi due mesi abbiamo giocato ogni tre giorni. Va benissimo fare l'evento, ma almeno che si fermi il campionato in quell'occasione". Il tecnico argentino conclude sul rispettare i necessari giorni di riposo da riservare ai calciatori: "La prima cosa a cui pensare è il fato che il calcio è dei giocatori. Senza di loro non può esistere. 48 ore di riposo tra una partita e l'altra non sono sufficienti".