Messi, ecco il murale più grande di tutti: 75 metri di altezza a Santa Fe…

In Argentina, il fervore per il titolo vinto ai Mondiali di Qatar 2022 non si è ancora spento. La terza stella sullo scudetto dell’Albiceleste è sempre motivo di celebrazione e l’immagine di Lionel Messi che solleva il trofeo viene ancora onorata. Le espressioni di apprezzamento per il “10” aumentano di giorno in giorno.