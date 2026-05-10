Durante un evento firmato Adidas, Lionel Messi ha voluto elogiare Lamine Yamal, individuandolo come il possibile erede del suo percorso calcistico al Barcellona. Un riconoscimento che pesa particolarmente, arrivando da uno dei più grandi di sempre, e che conferma ulteriormente la considerazione già altissima nei confronti del giovane talento spagnolo.

Yamal, infatti, ha ormai superato da tempo la dimensione della semplice promessa: il classe 2007 si è imposto come uno dei protagonisti più incisivi e completi del calcio internazionale attuale. La sua precoce maturità e la continuità delle prestazioni lo proiettano già tra i profili destinati a segnare le prossime stagioni, con la prospettiva concreta di essere uno dei nomi centrali nella corsa ai massimi riconoscimenti individuali nei prossimi anni.

TOKYO, GIAPPONE - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva la partita amichevole pre-campionato tra Vissel Kobe e Inter Miami allo Stadio Nazionale di Tokyo, in Giappone, il 7 febbraio 2024. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

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Messi: "Yamal superiore agli altri"

"C'è una nuova generazione di calciatori incredibili, talento puro, che ha ancora davanti a sé tantissimi anni di carriera. Però credo ce ne sia uno in particolare che è superiore, per l'età che ha e per quello che ha già dimostrato fino ad ora. Mi riferisco senza dubbio a Lamine Yamal", queste le parole del fuoriclasse argentino al margine di un evento Adidas.

In quest'occasione, Lionel Messi ha voluto spendere parole importanti per il talento di Lamine Yamal. E chissà che i due non possano ritrovarsi faccia a faccia proprio quest’estate, magari in una sfida Mondiale tra Argentina e Spagna, che metterebbe simbolicamente di fronte due generazioni apparentemente diverse, ma unite dallo stesso innato talento.

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Il rapporto tra Messi e Lamine Yamal è fatto soprattutto di stima e riconoscimento a distanza, più che di un legame diretto e quotidiano. L’argentino ha più volte speso parole di grande apprezzamento per il giovane talento del Barcellona, sottolineandone qualità tecniche, maturità e impatto precoce ad altissimi livelli. Yamal, dal canto suo, ha sempre indicato Messi come un modello assoluto, ispirandosi al suo stile e alla sua visione di gioco. Questo intreccio tra ammirazione e ispirazione ha contribuito a creare una sorta di continuità ideale tra due generazioni del Barcellona, con Messi simbolo del passato recente e Yamal volto del futuro blaugrana.

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