Messi non balla dopo la vittoria con Panama: la reazione divertente della Pulce

Buona la prima contro Panama per l'Argentina campione del mondo: nella prima amichevole disputata a tre mesi di distanza dalla vittoria in Qatar, la Seleccion si impone sulla nazionale panamense 2-0 in uno stadio Monumental sold out, e come al solito non poteva mancare il timbro del capitano Lionel Messi, autore della seconda rete con una magistrale punizione.