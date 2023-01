Messico, ex arbitro su Miguel Herrera: “La Federazione scelga un tecnico che abbia fatto la scuola elementare”

La panchina della Nazionale messicana resta ancora vacante dopo l’uscita di scena di Gerardo Martino .”Il mio contratto è scaduto nel momento in cui l’arbitro ha decretato la fine della partita e non c’è altro da dire”, le parole del “Tata” dopo l’amara vittoria contro l’ Arabia Saudita che non è bastata a garantire l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar .

Tra i papabili candidati si fa con insistenza il nome di Miguel “Piojo” Herrera, già alla guida del Messico tra il 2013 e il 2015 con cui ha vinto la Gold Cup. A dicembre è finita l’avventura di Herrera sulla panchina del Tigres. “Bisogna essere dell’idea che il Messico vada ad un Mondiale per giocarlo tutto. La nostra Nazionale deve raggiungere la finale e cercare di vincere il torneo. Ai prossimi Mondiali saremo anche di casa”, ha detto il 54enne tecnico in un’intervista a Mediotiempo. Qualcuno però ha storto il naso all’idea di rivedere Herrera alla guida del “Tri”. L’ex arbitro e opinionista di TV Azteca, Paco Chacón, ha preso in giro così l’ex tecnico del Tigres su Twitter: “Si parla molto del nuovo tecnico della Nazionale. Chiedo solo alla FEMEXFUTdi scegliere un tecnico che abbia finito la scuola elementare in modo che sappia contare da 1 a 10 per via dei cambi. Non vorrei facesse troppe sostituzioni”.