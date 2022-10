Messico, Gignac-gol fa esplodere i tifosi del Tigres: l’esultanza sfrenata di Carla Garza sugli spalti

All’Estadio Universitario (UANL) il Tigres dell’ex Udinese Samir, nell’andata dei quarti di finale dei playoff di Apertura della Liga MX, ha trionfato in casa contro il Pachuca. La rete messa a segno su rigore all’88’ da André-Pierre Gignac (178 gol e 43 assist in 313 presenze con la squadra messicana) ha letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi di casa sugli spalti.

Le immagini che ritraggono Carla Garza esultare con i seni in bella mostra, dopo essersi alzata la maglietta, sono diventati virali sui social.

Alcuni tifosi non hanno perso l’occasione di mettersi in posa accanto alla bella Carla nel momento dell’esultanza per il rigore trasformato da Gignac. Il video della celebrazione hot ha raccolto 7,5 milioni di visualizzazioni su Twitter.