Messico, il terzino del Toluca gioca e fa il cantante evangelico

Nel mondo del calcio ci sono diversi giocatori che tirano fuori varie sfaccettature artistiche oltre alle traiettorie disegnate sul terreno di gioco. In Messico c’è un calciatore molto attivo su YouTube che ha appena mostrato la sua sfaccettatura di cantante evangelico a ritmo di hip hop.

Il difensore 34enne, quattro volte campione col Tigres tra 2011 e 2017 e con un passato nella Nazionale messicana, ha raccontato come tutto è nato: “Ho scritto questa canzone in un momento difficile della mia vita professionale, un infortunio mi ha costretto a ripensare alle mie aspettative, tutto sembrava molto difficile, in quel momento Dio attraverso il suo Santo Spirito mi ha ricordato il mio vero scopo”.