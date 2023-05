Messico, l’epurazione dopo gli scarsi risultati: il Mazatlán FC caccia via allenatore e otto giocatori

Stagione disastrosa con tante sconfitte e poche gioie. La dirigenza del Mazatlán FC ha dato inizio al rinnovamento: via allenatore e otto giocatori. Il club messicano sta programmando la prossima stagione: si partirà con l'Apertura 2023

Chiamatela rivoluzione viola. Al Mazatlán FC, club dell'omonima città messicana nello stato di Sinaloa, hanno deciso di voltar pagina e dimenticare il disastroso Clausura appena terminato. I Cañoneroshanno chiuso il torneo al diciottesimo e ultimo posto con soli 7 punti raccolti in 17 partite (due vittorie, un pareggio e quattordici sconfitte). La difesa della squadra viola è stata la più bersagliata con 42 reti al passivo. Ricordiamo, comunque, che la Liga MX è "chiusa", in stile MLS: no a promozioni e retrocessioni fino alla stagione 2025/2026.