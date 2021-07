Messico, muore a 23 anni per un ictus: aveva giocato 2 partite in meno di 24 ore!

Jesús Cordero, 23 anni, è morto dopo aver giocato prima la partita con la squadra delle riserve e poi aver disputato minuti in Prima Divisione con i Conejos de Tuxpan a poche ore di distanza

Il mondo del calcio in Messico è in lutto per la morte di Jesús Cordero, giocatore di 23 anni del Conejos de Tuxpan, che gioca nella lega alternativa United Premier Soccer League (UPSL), morto per un ictus dopo aver giocato due partite in meno di 24 ore.

"Attraverso questo canale inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Jesús Alfredo Cordero Merida per la sua morte. Era un giocatore del Conejos de Tuxpan de Veracruz. Tutta la nostra solidarietà in questi momenti difficili ai loro familiari in particolare; e il nostro pieno sostegno al consiglio di amministrazione del club in questione. La lega UPSLMX è in lutto e nel profondo dolore. Riposa in pace Alfredo Cordero".