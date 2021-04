Messico, prima partita a porte semiaperte: ed è subito rissa fra i tifosi a Puebla

Dopo uno scialbo pareggio in casa del Puebla, i tifosi del Pumas litigano tra loro e uno prende a calci una donna all’interno dello stadio

Allo stadio Cuauhtémoc, 110 chilometri ad est di Città del Messico, Puebla e Pumas hanno pareggiato venerdì in una gara valida per la 16esima giornata della Liga messicana. Ma la notizia è che, dopo la partita, i tifosi del team ospite hanno iniziato a litigare tra loro sugli spalti, proprio alla prima a porte parzialmente aperte dopo più di un anno.

In un match senza reti, la squadra di casa, allenata da Nicolás Lacarmón, è andata un po’ meglio degli Azul y Oro, in cui gioca anche Juan Manuel Iturbe, ex Torino, Roma e Verona. Tuttavia, a fine gara, la notte è stata segnata dalla violenza dei fan del Pumas. Nelle immagini si vede chiaramente come un uomo abbia preso a calci una donna.