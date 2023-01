Messico, sospesa la LIGA Expansion dopo l’arresto di Ovidio Guzman

L'arresto di Ovidio Guzman, figlio del più celebre "El Chapo" fa sospendere la Liga messicana. Troppi gli episodi di violenza per disputare partite di calcio

Ore caldissime in Messico, dopo le pesanti violenze occorse in seguito all'arresto di Ovidio Guzman, figlio del noto boss Chapo Guzman. Un fatto di cronaca che ha rivoltato il Paese, e anche il calcio si trova a fare i conti con la pesante vicenda. Impossibile infatti disputare partite di calcio in questo momento, da qui la drastica presa di posizione: la sospensione della LIGA Expansion.