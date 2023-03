Messico, un compagno di Ronaldinho: “Feste pazzesche a casa sua, i camerieri ti servivano da bere”

Quando si legge o si sente il nome di Ronaldinho, viene subito in mente il ricordo di uno spettacolo di calcio, magia e acrobazie, talento e gioia. C’è però chi evoca subito samba, feste e follie, visto che l’ex calciatore brasiliano è sempre stato un amante della notte.

È il caso del cileno Patricio Rubio, compagno di Dinho durante la sua esperienza al Querétaro nel 2015, in Messico.

Il 33enne attaccante, attualmente al Ñublense, club della massima serie in Cile, ha parlato nel corso del podcast “Pelotazo Al Vacío”, ricordando con grande nostalgia le feste di Ronaldinho.

“Era pazzesco, casa sua, non sai cosa fosse. Arrivavi a casa e gli amici giocavano ovunque, i camerieri che ti servivano da bere... Incredibile” , ha svelato Rubio.

Il cileno ha chiarito come il Pallone d’Oro 2005 si prendesse molta cura delle sue serate con sicurezza: “Sempre come ospite, tutto gratis, tappeti rossi, guardie, sicurezza ovunque, donne.... Ma io mi comportavo al meglio. Era il momento peggiore per essere fidanzato”.