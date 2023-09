Miami, l’esordio di Thiago Messi: 10 anni, vince e festeggia

Il figlio del sette volte Pallone d’Oro ha debuttato nella vittoria per 2-1 in amichevole contro il Weston FC

L’esordio di Messi junior in terra americana è stato bagnato da una vittoria per 2-1 contro il Weston FC in una partita amichevole. In un video condiviso sui social dal profilo ufficiale dell’Inter Miami CF Academy si vede il giovane mentre festeggia uno dei gol del team e mostra le sue qualità tecniche.