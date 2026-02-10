Milan, lungo stop per Bennacer con la Dinamo Zagabria: riscatto in dubbio?

Alla Dinamo Zagabria, Ismael Bennacer è ripartito per tornare quello dei suoi primi anni al Milan. Il primo impatto era stato buono: 12 presenze 1 goal e 2 assist prima dello stop per infortunio. Tre partite che erano in calendario con la Dinamo Zagabria tra campionato croato ed Europa League. Il 22 gennaio contro l’Osijek, Bennacer è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo soli 23 minuti. Gli esami strumentali hanno confermato uno stiramento alla coscia. Un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>