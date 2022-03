Milan, ricordi Rodrigo Ely? Il difensore brasiliano ha firmato per l’Almería

Rimasto svincolato dopo la breve esperienza in Inghilterra al Nottingham Forest, adesso il difensore brasiliano ex Milan torna in Spagna…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Rodrigo Ely riparte dalla Spagna. Il 28enne difensore brasiliano ha appena firmato con l’Almería un contratto fino a giugno con opzione per altre due stagioni. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Rodrigo Ely ha esordito in prima squadra nell’agosto 2015 nel terzo turno preliminare di Coppa Italia contro il Perugia. In Serie A con i rossoneri conta solo 3 presenze e ha fatto il suo esordio in campionato il 23 agosto 2015 nella prima gara al Franchi contro la Fiorentina. I rossoneri persero 2-0 ed Ely venne espulso nel primo tempo per doppia ammonizione. Molto più significativa la sua esperienza in Serie B, con le maglie di Avellino, Reggina e Varese. Dall’estate 2017 Ely sbarca in Spagna all’Alaves, con cui colleziona 79 presenze con 5 reti. Nello scorso settembre il trasferimento in Inghilterra al Nottingham Forest in Championship.

A gennaio Ely si è svincolato in attesa di una nuova squadra. Ieri l’ufficialità del suo arrivo all’Almería. E’ lo stesso club andaluso a darne l’annuncio: “Rodrigo Ely è un nuovo giocatore dell'UD Almería! Rodrigo arriva come free agent e firma con l'UD Almería fino alla fine di questa stagione e altre due stagioni opzionali”. Rinforzo in difesa per l’allenatore dei Rojiblancos, Rubi. L’Almería, trascinata dai gol dell’ex Roma e Spezia Umar Sadiq, è attualmente seconda nella Liga2 a 58 punti, a meno uno di distanza dall’Eibar capolista.