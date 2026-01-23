Adesso, il nuovo ricovero, vissuto nell'attesa che si possa tornare abile e arruolabile il prima possibile. Di riflesso, infatti, vi sono preoccupazioni legate agli imminenti playoff mondiali che la sua Nazionale dovrà disputare a marzo. "Sono ricoverato in ospedale, è vero. Sono stato ricoverato per un po', all'inizio dell'anno, poi sono stato dimesso" ha ammesso ai media del suo Paese, "ma nel frattempo ho preso una forte influenza e ho dovuto essere ricoverato di nuovo in ospedale, perché avevo anche la febbre alta, oltre i 39 gradi. Ora sono sotto la supervisione dei medici, spero di guarire presto."