Non si tratta di una bella notizia e riguarda uno storico allenatore, Mircea Lucescu. Il CT della Romania si trova infatti sotto osservazione in seguito ad una seria influenza che avrebbe reso necessario il ricovero in ospedale. Sebbene punti a un ritorno immediato in panchina, luogo che percepisce come casa sua, i medici lo invitano ad essere prudente. L'età molto avanzata del tecnico, 80 anni, non consente grossi azzardi.
SOTTO OSSERVAZIONE
Mircea Lucescu ricoverato in ospedale: “Spero di uscire presto”
Mircea Lucescu sotto osservazione—
Non si tratterebbe della classica influenza di stagione. Una febbre alta ha bloccato l'attuale Commissario Tecnico della Romania, segnalato in cura già qualche mese fa a causa di problemi cardiaci. Al momento, però, ha fatto ritorno in clinica a Bucarest nella tarda serata del 22 gennaio. Quelli attuali sarebbero i postumi di una vecchia influenza non smaltita completamente durante le festività di Natale.
Adesso, il nuovo ricovero, vissuto nell'attesa che si possa tornare abile e arruolabile il prima possibile. Di riflesso, infatti, vi sono preoccupazioni legate agli imminenti playoff mondiali che la sua Nazionale dovrà disputare a marzo. "Sono ricoverato in ospedale, è vero. Sono stato ricoverato per un po', all'inizio dell'anno, poi sono stato dimesso" ha ammesso ai media del suo Paese, "ma nel frattempo ho preso una forte influenza e ho dovuto essere ricoverato di nuovo in ospedale, perché avevo anche la febbre alta, oltre i 39 gradi. Ora sono sotto la supervisione dei medici, spero di guarire presto."
La Romania guarda ai playoff aspettando Lucescu—
La Romania si appresta a giocare il 26 marzo contro la Turchia di Vincenzo Montella. La gara è in programma a Istanbul e, semmai dovesse uscirne vincitrice, il 31 marzo ci sarebbe la finale con una tra Slovacchia e Kosovo.
Da questo gruppo dei playoff, a cui prenderà parte anche l'Italia di Gattuso, emergerà la quarta formazione pronta a sfidare nella Coppa del Mondo Paraguay, Australia e USA. In attesa di Lucescu, il cammino della Romania è tracciato.
