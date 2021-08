MLS a tutto derby: ben 6 in 3 giorni!

Grande spettacolo nella Major League Soccer: in soli 3 giorni i tifosi e gli appassionati di calcio potranno assistere a ben 6 derby

La MLS questa settimana è sinonimo di spettacolo puro, perché assistere a così tanti derby in poco più di 72 ore è un segno del destino che tutti gli appassionati di calcio devono sfruttare al meglio.

Già perché in questa giornata il campionato americano offre ben 6 derby, programmati tra oggi, sabato 28 agosto, e lunedì 30 agosto.

Visto il fuso orario, la maggior parte hanno già giocato, regalando emozioni e tanti gol. Si è partiti con il Derby dell'Ohio tra Columbus Crew e Cincinnati , finito 3-2 per i padroni di casa.

Grande attesa per El Traffic,il derby tra Los Angeles FC e i Los Angeles Galaxy, in programma questa sera ore 20 (ore italiane). I Galaxy sono quarti attualmente in classifica e sulla buona strada dei playoff.